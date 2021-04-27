شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب بكري.. «النواب» يقف دقيقة حدادا تقديرا لأرواح شهداء الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقف مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة وتحية شكر وتقدير لأرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة وأسرهم الذين وهبوا أرواحهم فداء للوطن.

جاء ذلك بطلب من النائب مصطفى بكري، واستجاب له رئيس المجلس، خلال مناقشة بيان اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف بكري أن هؤلاء الشهداء فقدوا حياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن، موجها التحية والشكر لأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة.

كما وجه بكري التحية خاصة لأسرة الشهيد محمد مبروك، الذي فقد حياته نتيجة قيامه بالبحث في أكبر قضية تخابر في تاريخ البلاد خلال حكم الجماعة الإرهابية.