شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض أمام المستشفى التعليمي لصالح جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار بشأن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها العمارة رقم(6) والواقعة أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي (عمارة البترول) لصالح جامعة المنوفية بالمجان حتى تتمكن من إزالتها وإعادة بنائها بشكل حضاري، تقام العمارة على مساحة 170م2 والمكونة من خمسة طوابق تم تخصيصها بهدف استخدامها كسكن لأطباء معهد الكبد القومي بشبين الكوم.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمنظومة الطبية بكافة عناصرها للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ، مشيراً إلى تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جامعة المنوفية العريقة باعتبارها شريك أساسي في خطط التنمية المستدامة بنواحي المحافظة فضلاً عن الدور المجتمعي التي تقدمه للمواطن المنوفى للارتقاء بمستوى الخدمات والتأكيد على إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

وكلف محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة باستيفاء كافة البيانات والمستندات لتلك المساحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات التخصيص.