شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح الثلاثاء، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، Ajit Gupte، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات الهندية المتخصصة في مجال الكهرباء.

أشاد وزير الكهرباء في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والهند في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليًا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأكد وزير الكهرباء على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرً إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وأشار وزير الكهرباء إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات، كما أشار إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع والاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الهندية في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، مؤكدًا إلى أن هناك العديد من الفرص للتعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات الهندية نظراً لما تمتلكه هذه الشركات في العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة .

وأشاد سفير الهند بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأشاد أيضًا بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين كما اشادت بالمشروعات التي نجح قطاع الكهرباء في إنجازها في كل المجالات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة ومنها مجمع الطاقة الشمسية في بنبان.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده وعدد من الشركات الهندية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة، وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في مشروعات الرى وتحلية المياه، وزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات الأخرى

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.