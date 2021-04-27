شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة اليابانية تعلن فوز ٤ مشروعات بحثية بتمويل «جايكا» لإنشاء شركات صناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ساتوشي جوتو، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للبحوث، عن فوز ٤ مشروعات بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى المعروفة بـ«جايكا» لانشاء شركات صناعية من مستخلصات البحوث بالجامعة، موضحا ان ذلك يأتي في إطار تشجيع «الجايكا» للباحثين بالجامعة المصرية اليابانية على الدخول إلى عالم ريادة الأعمال وعمل شركات صناعية بغرض تصنيع وتسويق منتجات صناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وقال إن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى استحدثت برنامج EJSTART بغرض احتضان عدد من المشروعات لتحويل مستخلصات البحوث التطبيقية بالجامعة إلى نماذج أولية، كما نظمت مسابقة بين الباحثين وأعلنت عن احتضانها لعدد محدود من المشروعات الفائزة بالمسابقة.

ولفت إلى أن الفائزين بالمشروعات البحثية بتمويل من الجايكا، هم الدكتور معتز عبدالوهاب، والدكتور عادل بدير والدكتور محسن غالي والدكتور محسن عبدالنعيم، موضحاً أن الجايكا قدمت دعم للمشروعات الاربعة مبلغ 250 ألف جنيه بهدف احتضان نتائج المشروعات حتى الوصول لمرحلة تصنيع منتج صناعي جاهز للسوق المحلي والدولي.