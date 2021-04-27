شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 61 كم جنوب أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تمام الساعة العاشرة و٧ دقائق وثانيتين، صباح الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في بيان أصدره الثلاثاء، إلى أن إحداثيات تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 23.56 درجة شمالا، وخط طول 32.71 درجة شرقا، وعلى عمق 4 كم.

وأكد أنه ورد للمعهد شعور من بعض المواطنين بمصر بهذه الهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.