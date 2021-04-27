شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تفوز بتمويل لمشروع بحثي حول تعظيم الاستفادة من الخضر البرية النامية بدول البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بتمويل لمشروع بحثي عن تعظيم الإستفادة من الخضر البرية النامية بدول حوض البحر المتوسط، بتمويل قدره ٢ مليون جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDf ومنظمة بريما بالاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون بين ٩ جامعات مختلفة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال الدكتور مصطفي حمزه الأستاذ المساعد بكلية الزراعة والباحث الرئيسي للمشروع بمصر، في بيان صحفي الثلاثاء، إن مدة المشروع ٣٦ شهرا، ويهدف إلى دراسة الإستفادة من نباتات الخضر البرية ذات القيمة الإقتصادية والطبية العالية، والمقاومة للظروف البيئية غير المناسبة لنموها، كالملوحة والجفاف والتغيرات المناخية، مثل نباتات الرجلة والسريس وغيرها.