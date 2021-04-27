شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى وتحرير 35 محضرًا لعدم ارتداء الكمامه في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتنسيق مع مركز الشرطة بالمدينة بحملة على الشوارع والطرق ومواقف السيارات لمتابعة مدى الالتزام باجراءات مواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين وتم تحرير 20 محضر عدم ارتداء كمامة وتم غلق سايبر والتحفظ على 12 جهاز كمبيوتروتحرير غرامات فورية ضد أصحابها.

وقاد المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها حمله تفتيش على الأنشطة التجارية والكافيهات بشوارع المدينة والإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتم التحفظ على 30 شيشه وتفعيل ٤محاضر وغلق مقهى.

وأعلن اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة الخصوص، انه تم القيام بحملة مكبرة على المحال ومواقف السيارات في الفترة المسائيه بالمدينة أسفرت عن ضبط 15 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 5 محاضر مخالفة مواعيد غلق المحلات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات على مواقف السيارات فى القليوبية

حملات على مواقف السيارات فى القليوبية