شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 40 فرصة والتقديم حتى 10 مايو.. وظائف خالية في وزارة الري بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات حيث ننشر العديد من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الري والموارد المائية والجهات التابعة لها، والتي تصل لأكثر من 40 وظيفة وينتهي تاريخ تقديمها يوم 10 مايو 2021.

ونستعرض تفاصيل جميع الوظائف كما يلي:

جهة العمل: وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة

نوع الوظيفة: إدارية عليا

سنوات الخبرة :

بالنسبة لوظائف المستوى الوظيفي «العالي»:

- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (قضاء مدة بينية قدرها سنة على الاقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة) للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري (18 سنة على الاقل) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

بالنسبة لوظائف المستوى الوظيفي «مدير عام»:

- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري (قضاء مدة بينية قدرها سنه على الاقل في المستوى الوظيفي الاول (أ) وفقا للمعايير – وللمتقدمين من خارج الجهاز الإداري (17 سنة عل الاقل) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر وأنثى

تاريخ انتهاء التقدم 10/05/2021

​

تقدم الطلبات (باسم الدكتور وزير الموارد المائية والري ) ــ وذلك للأمانة الفنية لشؤون القيادات بمبنى الوزارة بالدور العاشر بشارع كورنيش النيل بإمبابة

- جميع الوظائف المطلوبة وتفاصيلها موضح أدناه ..