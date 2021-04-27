شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من امتحان اليوم الثاني للصف الأول الثانوى بمدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر طلاب الصف الأول الثانوى عن سعادتهم بانتهاء امتحانات اليوم الثانى في مواد الانجليزى والفلسفة والمنطق والرياضيات، وقال الطلاب: «جاءت ورقة الامتحانات في سهولة ويسر وراعت الوقت تماما وجاءت نقاط الامتحان الأغلبية منها بشكل مباشر تماما».

وأجريت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية.

وأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن الامتحانات في الفترة الأولى التي تمت للصف الأول الثانوى في ختام الفصل الدراسي الثاني مرت بهدوء ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى حتى الآن حول ورقة الأسئلة.