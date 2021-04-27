شكرا لقرائتكم خبر عن «إذا وجد بها بذور هندية».. الزراعة: بذرة القطن غير صالحة للتقاوي في 4 حالات (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء، قرار السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن تحديد مستويات القبول لتقاوي القطن.

ووفقا للقرار، لا تعتبر بذرة القطن صالحة للتقاوى في 4 حالات:

- إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن 99.5%.

- إذا وجد بها بذور هندية أو هندية مهجنة وراثياً أياكانت نسبتها.

- وإذا وجد بها بذور النوع gosspium hirsutum L بطرازية الملبسة تماماً والعارية تماماً ذات شوكة أو هجين أيا كان نسبتها.

- إذا قلت نسبة الإنبات عن 72% والقيمة الزراعية عن 70%.