شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة ١١ آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ١١ أخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على الطريق الدائري الإقليمي، أسفل نزلة طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال، على الطريق الدائري الإقليمي طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ١١ آخرين بإصابات متنوعة والمقيمين بمحافظتي الشرقية وقنا.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما جرى تحويل ٤ حالات منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.