شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الملاحة بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة وانطلاق رحلات الصيد، بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس شمال المحافظة، بعد توقفها أمس، لسوء الأحوال الجوية

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة يوم، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.