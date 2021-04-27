شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 18.5 مليار جنيه استثمارات «جهاز التعمير» بسيناء ومحور قناة السويس خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، نفذ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى 2020، مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 18.5 مليار جنيه، بينما يتولى الجهاز المركزي للتعمير خلال العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، باستثمارات حوالي 7.8 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان في بيان صحفي، الثلاثاء، أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشيًا مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكدًا أن هذه المشروعات تساهم في تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالي، ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.