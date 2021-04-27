شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه .
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه .
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.