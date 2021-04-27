شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام. - البطاطس 5 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 5 جنيهات - الكوسة بـ 8 جنيهات. - الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 8.5 جنيه. - الجوافة بـ 12 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات - الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه . ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه . - الفلفل الألوان 30 جنيها. - الليمون بـ 27.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه. - اليوسفى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها. - العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. - البسلة بـ 7 جنيهات. - البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.