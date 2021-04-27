شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن توزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بعد قليل مؤتمرا صحفيا بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح، وسط جائحة كوفيد-19 التى جعلت الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى.

وكانت جمعية الصحة العالمية أقرت في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" ، الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.

ويشمل المؤتمر الصحفي الحديث عن التلقيح في إقليم شرق المتوسط ​​وتأثير جائحة كوفيد-19 ، وكافة المعلومات عن توزيع لقاح كورونا في اقليم شرق المتوسط .