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تسكين 19 أسرة من منطقة "بطن البقرة" بوحدات الأسمرات فى القاهرة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة لليوم الرابع على التوالى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، والتى تندرج ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم اليوم إزالة 8 عقارات وتسكين 19 أسرة مستحقة فى الاسمرات وتسليمهم وحدات مجهزة.

 

وانتهت أجهزة محافظة القاهرة من حصر 31 عقار يضم 114 اسرة، وذلك بحضور المهنسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، بالتعاون مع قوات الشرطة وشرطة المرافق.

 

ويتم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة وعملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات.

 

يذكر أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس).

 

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