شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 51 مقهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التي تقوم بها رؤساء المراكز والأحياء، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وشدد محافظ القليوبية في بيان صحفي، الثلاثاء، على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مؤكدًا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وفي هذا الإطار، قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة مساء أمس الاثنين، لمتابعة الاجراءات الاحترازية، والتي أسفرت الحملات عن تحرير 185 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي

كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة، حيث تم ضبط 95 شيشة وتم مصادرتها وغلق 15 مقهى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وبذلك يصبح اجمالى المخالفات اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى أمس الاثنين تم ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 51 مقهى.

وأكد محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كل القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

يذكر أن محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (01220055008)-ص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق «صحة مصر».