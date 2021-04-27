شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : لا تهاون مع غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات التي تتسبب في الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، مؤكداً أنه لا تهاون مع غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

في هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، أسفرت جهود الحملة عن مصادرة ٣٥ شيشة من ٢ كافتيريا مخالفة بشارع سعد زغلول ومنطقة الأحرار لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة والتحفظ على ٤٥ حالة إشغال، متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات، وتم تغريم ١٠ مواطنين مخالفين بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

فيما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية من مصادرة 12 شيشة وتحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح بشن حملة لرفع الإشغالات المخالفة بنطاق شوارع المدينة، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية، وتم رصد بعض الكافتيريات المخالفة لتقديم الشيش لروادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بالمدينة، بالتنسيق مع مسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز، حملة للوقوف على مدى التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة، والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية، أسفرت الحملة عن تغريم 7 من المخالفين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.