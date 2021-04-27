شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع سير امتحانات نهاية العام الدراسي بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح الثلاثاء، سير امتحانات نهاية العام بمدارس المحلة الكبرى في جولة صباحية شملت عددًا من المدارس.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد هشام مصطفى البزاوي للتعليم الأساسي، حيث تابع المحافظ سير امتحانات الصف السادس الابتدائي، والتي يؤدي فيها الطلاب امتحانا مجمعا يشمل جميع المواد، كما تفقد محافظ الغربية سير الامتحانات بمدرسة المحلة الثانوية بنات، حيث تؤدي الطالبات امتحان لثلاث مواد (اللغة الإنجليزية، الرياضيات والفلسفة)، واخْتُتِمَت الزيارة بتفقد الامتحانات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

وأشاد المحافظ بالتزام المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من التباعد وارتداء الكمامات وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وصرَّح وكيل الوزارة بأن نحو ١٦٢٧٩ طالبا وطالبة من الصف السادس الابتدائي والفصل والواحد يؤدون امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد و٣٧٤٣٤ طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي فيؤدون امتحانات في مواد (اللغة الأجنبية الأولى، الفلسفة والمنطق، والرياضيات)، ٣١٦٢٩ طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحانات في المواد المتعددة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحانات في مواد (اللغة الأجنبية الأولى، الكيمياء والأحياء)، في حين يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم في مواد (اللغة الأجنبية الأولى، الفلسفة وعلم النفس).

يُذْكَر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن امتحانات شهر أبريل الجاري ستكون بمثابة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الإجازة الصيفية من الخميس ٢٩ من شهر أبريل الجاري.