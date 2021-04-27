شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطماطم.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في مصر استقرارًا في معظم أنواع الخضروات اليوم الثلاثاء، 27 أبريل 2021، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، فيما عدا الطماطم والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا بعدما حققت ارتفاعًا كبيرًا الفترة الأخيرة، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والخيار، واستقرت أسعار الفاكهة عند نفس أسعارها منذ بداية شهر رمضان .

المصري اليوم تنشر أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

سعر الطماطم من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 7: 11 جنيهًا للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2 : 5.5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2 : 5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 2 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 19: 25 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 7: 11 جنيهًا للكيلو

سعر الخيار صوب من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 2: 4.5 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 25 إلى 30 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 6 جنيهات للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 11 جنيهات للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

سعر البرتقال أبوسره من 4: 8 جنيهات للكيلو

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو

سعر الليمون بلدي 6: 20 جنيها للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو

سعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو

سعر التفاح جولدن من 19: 21 جنيها للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 19: 23 جنيها للكيلو

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر الشمام 8 جنيهات للكيلو

سعر مانجو مستورد سودانى 30 جنيها للكيلو

سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو

سعر البشملة 15 جنيها للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيها للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها