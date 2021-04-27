شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج ٧ حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى القرنة المركزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى حفني، مدير مستشفى القرنة المركزي، عن تعافي وخروج ٧ حالات كورونا بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة بهم، ليرتفع عدد المتعافين منذ فتح قسم العزل من ٣ أسابيع إلى ٣٦ متعافيا.

وقدم مدير مستشفى القرنة المركزي الشكر إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور منتصر عبدالفتاح، أستاذ طب جامعة أسيوط ومشرف فني على عنايات العزل بمحافظة الأقصر على ما يقدمونه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبي.

وناشد مدير مستشفى القرنةً المركزي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.