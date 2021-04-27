شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ٩٩ شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت غربي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حملة مكبرة استهدفت أماكن الازدحام والمقاهي والكافيهات وسيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن ضبط ٩٩ مواطنًا بدون كمامة، طلب ٩٥ منهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية (٥٠ جنيها)، ورفض ٤ مواطنين التصالح ودفع قيمة الغرامة الفورية، كان قد تم ضبطهم داخل أحد المقاهي وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وأكد رئيس مدينة أرمنت في بيان، الثلاثاء، على استمرار تكثيف المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة على عثمان نائب رئيس المركز وحجاج السيد مدير إدارة المتابعة بالمركز وخالد محمد حسين مدير مرافق المركز ويوسف نصير رئيس قرية الرزيقات ومسؤولو المتابعة والإشغالات في أرمنت غرب الأقصر.