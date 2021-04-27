شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة «الاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة وحماية الأطفال من الابتزاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الثلاثاء، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم ندوة ثقافية بعنوان «الاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة وحماية الأطفال من الابتزاز»، يتم عرضه عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الإقليم.

يقدم الندوة الدكتور عبدالله كامل عبدالحميد، أستاذ بكلية أصول الدين بالزقازيق، يتحدث فيها حول عدد من الموضوعات التي تخص قضايا الأطفال المعرضين للخطر، وكيفية توفير سبل الحماية لهم، ويوضح أهمية العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المختلفة الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.