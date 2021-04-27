شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الربيع والأعياد .. ندوات عن مخاطر الزواج المبكر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين في مركز المنيا ندوة عن الزواج والصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر، تناولت الندوة الحديث عن تعريف الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة دون إجبار، وأن الاختيار حق للطرفين لضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقة أسرية ناجحة وسوية.

وتناولت الندوة أيضًا السلبيات الناتجة عن الزواج المبكر وكثرة الإنجاب، وتأثيره على صحة المرأة الجسدية والنفسية وعلى الحالة الاجتماعية للأسرة، وتأثيره السلبي على المجتمع.

من جانبه، وجه العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بالإكثار من الندوات والمحاضرات التوعوية للأسر والفتيات، لحمايتهم من مخاطر زواج القاصرات وحفاظًا على صحة المرأة، خاصة في ظل اقتراب موسم الأعياد.

ندوات عن مخاطر الزواج المبكر بالمنيا

ندوات عن مخاطر الزواج المبكر بالمنيا