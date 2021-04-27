شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن أتربة ومخلفات في حملة نظافة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الأقصر تنفيذ حملة نظافة مكبرة، بقيادة العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بمنطقة حي شمال بمدينة الأقصر.

واستهدفت الحملة نظافة الشوارع والميادين في شارع سلمي سليم والبحاروة والتلة والهيلتون وصولا حتى نجع الطينة، حيث تم استكمال أعمال رفع المخلفات والنفايات من على جوانب الطرق ونظافة الجزر الوسطى والأرصفة.

وأسفرت الأعمال عن رفع 20 طن مخلفات قمامة وأتربة وتراكمات من المناطق والشوارع التى استهدفتها الحملة فى شوارع مدينة الأقصر، وناشد رئيس مدينة الأقصر المواطنين عدم إلقاء المخلفات بالشوارع العامة أو وسط الطريق والجزر الوسطي والالتزام بالصناديق التى وضعها الحى بكل المناطق.

شارك بالحملة رؤساء أحياء شمال ووسط وجنوب مدينة الأقصر، ورجال المتابعة الميدانية ومدير العلاقات العامة وإدارة حملة المعدات الثقيلة والعمال.