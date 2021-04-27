شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع في الشرقية لمجابهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، تكثيف جهودها اليومية لأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كل المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية وقاعات الأفراح، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

من جانبها، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس حملة تطهير وتعقيم بالتعاون مع الإدارة الصحية وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا، وإدارة شؤون البيئة بالمجلس للقضاء على الحشرات، حيث شملت أعمال التطهير بسيارات رش المبيدات عددا من المناطق لمكافحة انتشار الحشرات حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق بشن حملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات والبوسطة ومولد النبي ومنطقة أبوعميرة، وأسفل الكوبري العلوي من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالي المحافظة.