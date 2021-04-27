شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الأول الثانوي اليوم في الامتحانات الختامية للفصل الدراسي الثاني لشهر أبريل لليوم الثاني.

وأجريت الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، واتباع المدارس في الأقصر لكل الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس من قياس درجة الحرارة وإلزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية، والتي أداها الطلاب في مواد الإنجليزي والفلسفة والمنطق والرياضيات.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية للطلاب بوجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب والآخر، وتحديد 14 طالبًا باللجنة الواحدة لحماية الطلاب.