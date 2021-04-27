شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 13.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الصوامع استقبلت حتى اليوم الثلاثاء 13 ألفا و610 أطنان و286 كيلو قمح محلي من المزارعين، وذلك من خلال لجان استقبال القمح المحلي المُشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، أن المديرية جهزت لاستقبال الأقماح المحلية الموردة صومعة برج العرب وتبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأوضح أن المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمي، وفريق العمل التابع لها يقومون بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها و درجة النقاوة ٢٣ قيراطا بسعر ٧١٥ جنيها للإردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للإردب.

توريد 13.6 ألف طن قمح لصوامع وبناكر الاسكندرية (صور)