شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في الكويت بالدينار الكويتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفع سعر صرف بعض العملات الاجنبية ببنوك الكويت مقابل الدينار الكويتى من أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما انخفض سعر صرف اليورو وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدينار الكويتى وذلك وفق السعر المعلن من البنك المركزي الكويتي فى الكويت اليوم الثلاثاء 27-4-2021.
وجاء سعر العملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتى كالتالي:
1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 3.321 دولار أمريكي
يورو (EUR)
1 يورو = 0.36 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.750 يورو
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 0.42 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.390 جنيه استرليني
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 0.24 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4.118 دولار كندي
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4.258 دولار أسترالي
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 359.393 ين ياباني
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 52.112 جنيه مصري
ريال سعودي (SAR)
1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.454 ريال سعودي
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.198 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1,268.614 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 442.560 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 0.799 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1.252 دينار بحريني
دينار عراقي (IQD)
1 دينار عراقي = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4,853.611 دينار عراقي
دينار اردني (JOD)
1 دينار اردني = 0.425 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.355 دينار اردني
ليرة لبنانية (LBP)
1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 5,027.265 ليرة لبنانية
دينار ليبي (LYD)
1 دينار ليبي = 0.067 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 14.901 دينار ليبي
درهم مغربي (MAD)
1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 29.573 درهم مغربي
ليرة سورية (SYP)
1 ليرة سورية = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4,176.298 ليرة سورية
شلن صومالي (SOS)
1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1,923.123 شلن صومالي
ريال عماني (OMR)
1 ريال عماني = 0.782 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1.279 ريال عماني
ريال قطري (QAR)
1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.092 ريال قطري
دينار تونسي (TND)
1 دينار تونسي = 0.110 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 9.085 دينار تونسي
ريال يمني (YER)
1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 831.407 ريال يمني
فرنك جيبوتي (DJF)
1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 591.828 فرنك جيبوتي
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.1000 وبنسبة تغيير 0.03 وأرتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.0267 بنسبة تغيير 0.03 وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.3635 بنسبة تغيير 0.44، فيما انخفض سعر اليورو أمام الدينار الكويتى بمقدار 1.0381 بنسبة تغيير 0.28، وأنخفض سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.1622 وبنسبة تغيير 0.04 .