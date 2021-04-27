شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في الكويت بالدينار الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر صرف بعض العملات الاجنبية ببنوك الكويت مقابل الدينار الكويتى من أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما انخفض سعر صرف اليورو وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدينار الكويتى وذلك وفق السعر المعلن من البنك المركزي الكويتي فى الكويت اليوم الثلاثاء 27-4-2021.

وجاء سعر العملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتى كالتالي:

1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 3.321 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 0.36 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.750 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 0.42 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.390 جنيه استرليني

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 0.24 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.118 دولار كندي

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.258 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 359.393 ين ياباني

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 52.112 جنيه مصري

ريال سعودي (SAR)

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.454 ريال سعودي

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.198 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1,268.614 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 442.560 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 0.799 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.252 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4,853.611 دينار عراقي

دينار اردني (JOD)

1 دينار اردني = 0.425 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.355 دينار اردني

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 5,027.265 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 0.067 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 14.901 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 29.573 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4,176.298 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1,923.123 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 0.782 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.279 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.092 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 0.110 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 9.085 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 831.407 ريال يمني

فرنك جيبوتي (DJF)

1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 591.828 فرنك جيبوتي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.1000 وبنسبة تغيير 0.03 وأرتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.0267 بنسبة تغيير 0.03 وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.3635 بنسبة تغيير 0.44، فيما انخفض سعر اليورو أمام الدينار الكويتى بمقدار 1.0381 بنسبة تغيير 0.28، وأنخفض سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.1622 وبنسبة تغيير 0.04 .