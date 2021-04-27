شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا نسبيا في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 27 أبريل 2021، فى انتظار ما تسفر عنه الأسعار العالمية حيث حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر زيادة قدرها ، 12 قرش فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء استقرارًا كبيرًا مع ارتفاع مؤشر الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية وذلك بسبب انتظار المتعاملين مع السوق لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي، والذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء لاستقاء مؤشرات السياسة النقدية الأمريكية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل، 785.79 جنيه، وكان فى نهاية التعاملات أمس الاثنين 26 أبريل، 785.67 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء1,780.01 $ ، بينما كانت في نهاية التعاملات مساء الإثنين، 1,780.40 $

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى نهاية التعاملات مساء الإثنين 26 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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