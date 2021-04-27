شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن بدء خطوات تصنيع طلمبات مصرية بمكون محلي بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية بدء الخطوات التنفيذية لتصنيع طلمبات مصرية محلية الصنع بنسبة 100%، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته الجامعة مؤخرًا مع الهيئة العربية للتصنيع للتعاون في مجالات معالجة وتحلية المياه واستخدامات الطاقة المتجددة، والذي يتم تنفيذه من خلال مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية، وأسفر عن اتخاذ عدة خطوات تنفيذية، حيث يعمل فريق العمل بمركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية على تصنيع طلمبات مصرية بنسبة 100%، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الأغشية لتحلية المياه، بحيث يكون إضافة كبيرة على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الإسكندرية، الثلاثاء.

وأكد المشاركون فى الاجتماع أن هذا البروتوكول جاء بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتبادل الخبرات الفنية فى مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، لافتين إلى أن هذا التعاون ساهم فى نجاح تصنيع الطلمبات بمكون مصري 100% ونجحت التجربة على محطات رفع المياه، وسوف يتم تطبيقها أثناء تطوير مشروع الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، ومبادرة مشروع تطوير القرى المصرية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى هذا المشروع القومي الكبير للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصري والمناطق العشوائية، مؤكدًا أن الجامعة تسعد بأن تكون جزءا أصيلا من هذه المبادرة.

ودعت الجامعة وكلاء الكليات إلى الاهتمام بمخرجات المشروعات البحثية داخل الكليات، والسعي إلى إنشاء شركات قائمة على مخرجات البحث العلمى، والعمل على تطبيقها مع الشريك الصناعي المناسب لتحقيق الاستفادة القصوى لخدمة وتطوير المجتمع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، إجراءات جامعة الإسكندرية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة، من خلال الالتزام الكامل بالتباعد وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للمنشآت، والتكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة في التصدي لانتشار الفيروس، ومتابعة تسجيل الفئات المستحقة لتلقى اللقاح وإطلاق برامج توعوية داخل المجتمع الجامعي.

واستعرض «شارل» عددا من الملفات التي يتبناها القطاع لتطوير القري المصرية، ومشاركة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى هذا المشروع، كمحو الأمية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصيدلية والبيطرية والمشاركة المجتمعية واطلاق برامج توعوية وخدمية للأهالي.

واستعرض الدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة، تقريرا عن زيارة وفد جامعة الإسكندرية لقرية بهيج ببرج العرب الأسبوع الماضي ضمن مبادرة حياة كريمة، تمت خلالها زيارة الوحدة الصحية، ومركز الشباب، وتقديم برامج توعوية لأهالي القرية ودورات تدريبية في الخياطة ومحو الأمية، كما تم الاستماع لطلبات أهالي القرية وأهم المشكلات التي تواجههم وإمكانية حلها.