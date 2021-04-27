شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تعلن تدشين أول مركز للبصمة الكربونية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، تدشين أول مركز للبصمة الكربونية وذلك في إطار زيادة الاهتمام بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل كبير حتى أدركت البلدان والشعوب أن الوقت قد حان للعمل من أجل مواجهة تلك التحديات ومحاولة تخفيف آثار التغير المناخي.

وقال الدكتور صبحي سلام، وكيل كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، إن المركز الجديد يتطلع إلى التمييز في حسابات البصمة الكربونية (كأحد أهم مصادر غازات الاحتباس الحراري) بعد تحديد مصادر الانبعاث على نطاق المجتمع الأكاديمي لجامعة الإسكندرية وصولا إلى المجتمع المحلى والإقليمي بكل قطاعاته للمساهمة في تحديد الأداء البيئي لتلك القطاعات ومن ثم تقييم أثرها على التغير المناخي

وأوضح «سلام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المركز يهدف إلى زيادة نشر ثقافة البصمة الكربونية بإقامة عدة ندوات تعريفية وثقافية لكل مجتمع الكلية والقطاع المدني، وحصر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة وحساب كمية هذه الغازات المنبعثة داخل المؤسسة التعليمية عاماً بعد عام بغرض تحديد الأداء البيئي لتلك المؤسسة ومن ثم تقييم أثرها على التغيير المناخي وضرورة البحث عن مصادر تمويل عن طريق الهيئات والوزارات المعنية وكذلك الحصول على مشاريع بحثية وخدمية فى هذا المجال، وتحسين كفاءة الأبنية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات واستهلاك الوقود، واستخدام مصادر الطاقة التي تطلق كميات أقل من الكربون، وزيادة كفاءة استهلاك الموارد وتجنب إنتاج النفايات وتقليلها.

ولفت إلى أن مخرجات المركز والعائد منها على المجتمع تشمل استخدام نتائج حساب البصمة الكربونية في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية داخل المؤسسة، وفتح آفاق للبحث العلمي لكل تخصصات الكلية المختلفة وتبادل الخبرات على مستوى المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها كنوع من إسهام المجتمع الأكاديمي في تحقيق الخطط الإستراتيجية للدولة، وإدخال معايير صديقة للبيئة في صنع القرار بالكلية، والعمل على تسويق المركز داخل السوق المحلي خاصة الشركات الصناعية عبر المساهمة في إعداد التقارير البيئة المعتمدة ووضع السياسات البيئية لتلك الشركات مما يعزز التواجد المحلي للمؤسسة التعليمية ويتيح له المساهمة في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال وكيل كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية إن الهدف الأساسي من إنشاء المركز هو حصر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة وحساب كمية هذه الغازات المنبعثة داخل المؤسسة التعليمية عاماً بعد عام بغرض تحديد الأداء البيئي لتلك المؤسسة، وفتح آفاق للبحث العلمي لكل تخصصات الكلية المختلفة وتبادل الخبرات على مستوى المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها، وهذا ترجم إلى وجود أعضاء في الفريق في كافة تخصصات الكلية مما يسمح بتناغم وسريان العمل داخل المركز.

ولفت إلى أن مصر كانت من البلدان التي وقعت على اتفاقية المناخ المقامة بباريس خلال العام 2015 والتي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام 2020 وبهذا أصبح لزاما على مصر مواجهة التغير المناخي والحد من آثار إرتفاع درجات الحرارة وذلك عن طريق تقليل كميات الغازات المنبعثة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لمستويات يمكن للغطاء النباتي والأشجار والتربة والمحيطات من امتصاصها بشكل طبيعي، فعلى الرغم من أن نسبة مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري قليلة إلا أنها أصبحت متزايدة بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة السابقة.

وأوضح أن الطلب المتزايد على المياه بالإضافة إلى زيادة التباين وإمكانية انخفاض التدفق الكلي لنهر النيل يجعل الزراعة عرضة بشكل خاص لتغير المناخ، علاوة على ذلك، حيث إن معظم الزراعة في مصر تتم في دلتا النيل، والتي تقع تحت مستوى سطح البحر وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر لديه القدرة على التأثير على المحاصيل وانتاجيتها، فمن المرجح أن تتسرب المياه ذات الملوحة المرتفعة إلى الدلتا، مما قد يجعل أراضي المحاصيل الحالية غير صالحة للإنتاج وتؤثر بشكل كبير على مصايد الأسماك في البحيرات داخل الدلتا وحولها وسيكون لارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنماط هطول الأمطار تأثيرات مختلفة على المحاصيل الأولية في مصر، فعلى سبيل المثال قد تنخفض غلات المحاصيل مثل القمح والأرز والذرة والحمضيات ما بين 10 : 20 % عن طريق التغيير في معدل حدوث مسببات الأمراض النباتية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وهذا يؤثر سلبا الإنتاح المحلي والذي يقدر بنسبة 12% من الإنتاج الكلي، لذا فإن المصلحة العامة تقتضي تخفيض معدل الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري والتي من أهمها ثاني أكسيد الكربون،والذى يعد المصدر الرئيسي الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري، والذى ينتج من احتراق المواد الصلبة ومصانع الأسمنت والغازات والسوائل والبتروكيماويات وغيرها ولذلك أدعو سيادتكم إلى مبادرة إنشاء مركز للبصمة الكربونية لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية ليكون المركز الأول من نوعه في مدينة الأسكندرية والمنبثق عن مؤسسة تعليمية خدمية حكومية .

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