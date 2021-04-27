شكرا لقرائتكم خبر عن «صياغات طباعية» .. معرض جديد في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض صياغات طباعية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند إسحق رئيس قسم الأشغال الفنية، والدكتورة دعاء منصور أبوالمعاطى.

وأكد الدكتور ماجد نجم، في بيان، على أهمية المعارض ورعايتها والتي تساهم بدورها في إثراء الروح والوجدان، إلى جانب دورها في إبراز المواهب الفنية، والاضطلاع على الاتجاهات الفنية الحديثة، ورفعها للذوق العام، وتشجيع المتميزين واستغلال الطاقات، والتواصل بين الأجيال، وخاصةً في ظل احتواء جامعة حلوان على أعرق الكليات الفنية، ذات التخصصات المتنوعة والمتميزة.

وأوضح الدكتور محمود حامد أن المعرض تضمن ٣٧ عملا فنيا طباعيا بتقنيات متعددة (استنسل، باتيك، شاشة حريرية، نقل حراري، رسم مباشر، بصمات)، هدف إلى ابتكار لوحات طباعية بتقنيات الطباعة المتعددة للاستفادة من تراكم الخبرات للطلاب بتعلم التقنيات الطباعية في المستويات المختلفة، وصولاً إلى ابتكار عمل فني طباعي ناتج عن توليف التقنيات الطباعية.