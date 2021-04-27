شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 5913 شاباً بالشرقية بينهم ذوى احتياجات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5913 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 49 من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1928 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 305 عاملاً جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 164 الف جنيه لـ 73 عاملاً، تمثلت في 33 منحة مولود جديد، و 9 منح زواج، و 44 حالات وفاة عمال وأقارب، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ ٩ عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة .

وقال: إن المديرية قامت باستخراج 4118 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 460 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 255 محضر سلامة و90 حالة غلق إداري، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1163 منشأة، وأسفر عن تحرير 226 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 238 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 14 محضراً لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية بـ 4 منشات لـ 600 عامل.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 303 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 280 تفويض ووكالة لشركات بها 342 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 4 ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 14 ترخيصا لآخرين، واستخراج 3 تراخيص عمل جدد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.