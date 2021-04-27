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رياح وموجة حارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 إلى الأحد 2 مايو 2021.

 

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: 

 

- اليوم الثلاثاء 27 أبريل:

 

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد. 

 

- يوم الأربعاء 28 أبريل: 

 

اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28 : 32 ، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38 ، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38: 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16: 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23: 27.

 

 

نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

 

- يوم الخميس 29 أبريل: 

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية  وشمال الصعيد وجنوب سيناء 

 

- يوم الجمعة 30 أبريل: 

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء 

 

- يوم السبت 1 مايو :

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

 

 

- يوم الأحد 2 مايو: 

 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد 

 

 

 

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