شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وموجة حارة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 إلى الأحد 2 مايو 2021.
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:
- اليوم الثلاثاء 27 أبريل:
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الأربعاء 28 أبريل:
نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
- يوم الخميس 29 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء
- يوم الجمعة 30 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء
- يوم السبت 1 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
- يوم الأحد 2 مايو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد