شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 236 أسرة من مدينة الأمل للمحروسة بمسار محور شينزو آبى فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يتم إزالة العقارات بمسار محور الوفاء والأمل "شينزوابي"، المار بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، وذلك ضمن المرحلة الثانية حيث بلغ ما تم إزالته فى المرحلة الثانية (91) عقار وتسكين ( 236 ) بمساكن مدينة المحروسة بالسلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ إزالات المرحلة الثانية للعقارات داخل مدينة الأمل "الهجانة سابقاً" لتنفيذ محور شينزو آبى الوفاء والامل والذى يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتم تسليمهم شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية .

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.