شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصرف 100 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ62 عاملا بشركة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 100 ألف و483 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 62 عاملا بإحدى الشركات بمحافظة الأقصر، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركة وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، فى بيان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.