شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطرح تخفيضا 20% و"ضعف الأميال" على رحلاتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران، الناقل الوطنى، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، إنه بمناسبة التشغيل الجديد وتماشيًا مع سياسة الدولة المصرية لتنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية وربط المطارات المصرية ببعضها، أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus علي أسعار رحلاتها الجديدة التي تم الإعلان عنها لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تسير الشركة الرحلات بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزود بوسائل الرفاهية وخدمات الإنترنت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بالإضافة إلي خضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.