شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيبات الكنيسة الأسقفية استعدادًا لعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لعيد القيامة المجيد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعى لفيروس كورونا مع الصلوات والاحتفالات.

ويترأس قداس العيد الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبا لوباء كورونا.

وحظرت الكنيسة الدخول بدون كمامات، وبدون أشخاص غير محددة.

وكان الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر شعب الكنيسة، دعا لضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا بأعداد متزايدة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح حنا إمكانية متابعة صلوات أسبوع الآلام وقداس عيد القيامة من المنازل خاصة إذا كان لديهم أية أمراض مزمنة أو يظهر عليهم أية أعراض لوباء كورونا، حيث توفر الكنيسة بث لايف للصلوات على القنوات الخاصة بها.