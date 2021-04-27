شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تسلم طلاب النقل ورقة الامتحان المجمع للمواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة تسليم طلاب النقل بالابتدائية والإعدادية والثانوى العام تسليم الطلاب ورقة أسئلة الامتحان المجمع فى المواد غير المضافة للمجموع للإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدرسة مرة أخرى.

وقال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن مدارس الإدارة سلمت الطلاب ورقة أسئلة للمواد غير المضافة للمجموع ليجيب عنها الطالب فى المنزل ويسلمها مرة أخرى للمدرسة لتصحيحها ومنح الطالب درجته فى المادة، موضحا أن الطالب الذى اختبر فى الامتحان المجمع فى المواد الأساسية حصل على ورقة امتحان مجمع للمواد التى لا تضاف للمجموع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مارس للاطلاع، ويؤدى الطلاب امتحان شهر أبريل الجارى بداية من أمس الإثنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.