شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطرح اليوم مقاعد القطارات المقرر سفرها 29 رمضان للحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء، مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 11 مايو المقبل الموافق 29 رمضان للحجز أمام جمهور المسافرين عبر المحطات الرئيسية، وذلك بعدما بدأت طرح تذاكر قطارات فترة العيد أمس الثلاثاء.

كما تطرح غدا الأربعاء للحجز مقاعد القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية التى ستتحرك يوم 12 مايو المقبل الموافق 30 رمضان، حيث تنص قواعد الحجز بالسكة الحديد على طــرح مقاعد القطارات المكيفة قبل السفر بـ 15 يوما.

وحددت هيئة السكة الحديد قواعد لحجز التذاكر تشمل حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

وتتضمن قواعد الحجز تخصيص 70% من مقاعد القطارات للحجز من محطتى القاهرة والجيزة بالنسبة لقطارات القيام إلى الصعيد، على أن يبدأ حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات.