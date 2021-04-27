شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الصف السادس الابتدائى يبدأون الامتحان المجمع وسط الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، تلاميذ الصف السادس الابتدائى آخر امتحان مجمع بالعام الدراسى الجارى، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة عدوى فيروس كورونا ، حيث استقبلت المدارس الطلاب بقياس درجة الحرارة وتحقيق التباعد بينهم.

ويؤدى الطلاب الامتحان فى ورقة مجمعة واحدة تشمل مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات، حيث يجب الطالب عن الأسئلة وهى عبارة عن اختيار من متعدد فى جميع المواد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26 و27 و28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مارس للاطلاع، ويؤدى الطلاب امتحان شهر أبريل الجارى بداية من غد الإثنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل فى متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020 - 2021.