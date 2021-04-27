شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حجز مقاعد قطارات السكة الحديد أو الاستعلام عن مواعيدها عبر الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة استعلام وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، من خلال التليفون المحمول عبر تطبيق الإلكترونى، تيسيرًا على الركاب وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر، ويأتى هذا ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لتقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا.

و"الخليج 365" يوضح كيفية حجز مقاعد بالقطارات أو الاستعلام عن مواعيدها، عبر البرنامج خلال الخطوات التالية:

1- تحميل البرنامج من على المتجر الإلكترونى (Play store).

2- اسم البرنامح: قطارات مصر حجز واستعلام.

3- قم بتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد.

4- يمكنك من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

5- يمكنك حجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.

6- كما يوجد شاشة خاصة لإرسال أى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ