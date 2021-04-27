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الحرارة تصل لـ41 ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 6 أيام مقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد 2 مايو والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد.

اعتبارًا من الأربعاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والمناطق الجنوبية، وتسجل السواحل الشمالية 28 : 32، القاهرة الكبرى 35 : 38، وجنوب الصعيد 38 : 41.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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