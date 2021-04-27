إحالة خادمة وعاطل بتهمة سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة خادمة وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة شقيقة المطربة روبي بالتجمع الأول.

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا بسرقة سيارة الفنانة "كوكي" شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة، ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.