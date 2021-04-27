في يوم واحد.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4232 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1258 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 267 مخالفة السير بدون تراخيص، 41 مخالفة موقف عشوائي، 48 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.