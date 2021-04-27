في يوم واحد.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4232 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1258 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 267 مخالفة السير بدون تراخيص، 41 مخالفة موقف عشوائي، 48 مخالفة شروط التراخيص.

محمد يوسف

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