شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين غرقًا بترعة أمام المنزل في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفلان مصرعهما غرقًا في ترعة أمام المنزل فى مركز أبو حمص فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، بوصول طفلين إلي مستشفى أبو حمص المركزي جثتين هامدتين.

وتبين من الانتقال وفاة الطفلين «عمر .م .ع» 3سنوات، وابن عمه «مروان .س .ع» 4 سنوات، وأن الطفلين سقطا فى ترعة أمام المنزل مما أدى إلى غرقهما.

تحرر محضرًا بالواقعة وتم نقل إيداع الجثتين فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.