شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص بحادثي تصادم منفصلين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص فى حادثي تصادم منفصلين فى نطاق مركزي شبراخيت وإدكو في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت باصطدام سيارة ميكروباص و«توك توك» على طريق «شبراخيت - دمنهور» أمام قرية يوسف كمال.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلي مستشفى شبراخيت المركزى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة إدكو باصطدام سيارة دبابة بأخري نقل على الطريق الدولي الساحلي، عند كوبري قرية المعدية، اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بنزيف وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى إدكو المركزي لعمل الاسعافات اللازمة.