شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام السويس يتفقد آثار حادث تصادم قطار بسيارة نقل في مزلقان عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، إلى موقع حادث تصادم قطار مع سيارة نقل في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، بمرافقة إدارة الحماية المدنية والسكة الحديد وقسم الجناين والأجهزة التنفيذية وحي الجناين وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لمتابعة الموقف وتيسير الحركة المرورية وتذليل أي عقبات، وتم توجيه كل المعدات لإزالة آثار الحادث.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بمتابعة الحادث.

سكرتير عام محافظ السويس يتفقد إزالة آثار حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان عامر

سكرتير عام محافظ السويس يتفقد إزالة آثار حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان عامر

سكرتير عام محافظ السويس يتفقد إزالة آثار حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان عامر

سكرتير عام محافظ السويس يتفقد إزالة آثار حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان عامر